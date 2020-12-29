В Италии выявлен еще один штамм коронавируса, похожий на новый британский, но не идентичный ему

Публикации за 30.12.20

Медики в Италии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 который очень похож на тот, который сейчас активно распространяется в Великобритании, но не идентичен ему.

При этом специалисты обнаружили, что этот «итальянский» коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.

«С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на «английскую «разновидность», – заявил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи обнаружили этот штамм случайно – наблюдая за пациентом, который в апреле заразился COVID-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус снова дал положительный результат. Несколько следующих тестов подтвердили наличие COVID-19 в организме пациента.

В итоге в ноябре специалисты, не понимали, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В результате и выяснилось, что у него – именно новый вариант коронавируса.

«К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентиченый ему», – сказал Карузо.

Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он – не более летальный «классических» вариантов COVID-19, однако – гораздо легче распространяется. Учитывая это в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.12.20

Север Италии засыпало снегом. / Итальянец хотел сломать пальцы своему сыну-хирургу за то, что он гей. / Италию закрыли на карантин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»