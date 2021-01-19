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Италия

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Публикации за 19.01.21

На Этне происходит извержение – лава течет двумя потоками
Фото: Reuters

На Этне происходит извержение – лава течет двумя потоками

На Этне происходит впечатляющее извержение: два потока лавы выходят из вершины самого высокого действующего вулкана в Европе.

Как сообщает агентство ANSA, первый поток выходит из юго-восточного кратера и направляется в сторону пустыни Валле-дель-Бове и достигает высоты около 2900 метров над уровнем моря. Второй разлив лавы был обнаружен с северной стороны того же кратера. Наблюдается интенсивная стромболианская активность. Амплитуда вулканического дрожания поддерживается на высоких значениях вместе с амплитудой инфразвукового тремора. Данные из сети Gps Этны не показывают существенных изменений. Явления ограничены районом вершины Этны, но также видны из Катании и Таормины.

Гора Этна, возвышающаяся над Катанией, вторым по величине городом Сицилии, имеет одну из самых длинных в мире документированных записей исторического вулканизма, относящуюся к 1500 году до нашей эры. Исторические потоки лавы базальтового состава покрывают большую часть поверхности этого массивного вулкана, конус которого является самым высоким и самым большим в Италии.

Рим, Елена Васильева

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