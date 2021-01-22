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Италия

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Публикации за 22.01.21

В Италии угонщики вернули машину больной хозяйке
Фото: Pixabay

В Италии угонщики вернули машину больной хозяйке

Итальянские угонщики вернули автомобиль, когда узнали о болезни владелицы. Дочь жертвы преступления обратилась к похитителям в соцсетях.

Машина была угнана с парковки больницы в городе Бари, передает РИА «Новости». Дочь хозяйки автомобиля написала в соцсетях, что ее мать страдает от рассеянного склероза, а авто, специально оборудованное для вождения инвалидами, является единственным средством передвижения женщины.

«Положите руку на сердце и верните ее нам», – обратилась девушка к угонщикам. Спустя несколько дней житель пригорода увидел припаркованный автомобиль неподалеку от своего дома и сообщил карабинерам.

В машине была записка от преступников: «У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии».

Дочь больной женщины сообщила о счастливом завершении истории, поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который передадут местной благотворительной организации.

Рим, Зоя Осколкова

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