Премьер Италии сегодня подаст в отставку

Публикации за 26.01.21

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подаст во вторник заявление об отставке главе государству Серджо Маттарелле, сообщает «Евроньюс».

Наблюдатели отмечают, что данное решение было ожидаемым, поскольку правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. И Движение «5 звезд» и демократическая партия уже выразили свою поддержку Конте. Правоцентристская оппозиция в составе партий «Лига», «Вперед, Италия» и Братья Италии» настаивает на досрочных выборах. Ранее, призывая парламентариев поддержать его кабинет, Конте воззвал к ценностям европейской интеграции и высказался против приверженности идеям национального суверенитета, которые традиционно отстаивают правоцентристы, отмечает «Евроньюс».

Рим, Александра Столицына

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