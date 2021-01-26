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Италия

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Публикации за 26.01.21

Премьер Италии сегодня подаст в отставку

Премьер Италии сегодня подаст в отставку

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подаст во вторник заявление об отставке главе государству Серджо Маттарелле, сообщает «Евроньюс».

Наблюдатели отмечают, что данное решение было ожидаемым, поскольку правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. И Движение «5 звезд» и демократическая партия уже выразили свою поддержку Конте. Правоцентристская оппозиция в составе партий «Лига», «Вперед, Италия» и Братья Италии» настаивает на досрочных выборах. Ранее, призывая парламентариев поддержать его кабинет, Конте воззвал к ценностям европейской интеграции и высказался против приверженности идеям национального суверенитета, которые традиционно отстаивают правоцентристы, отмечает «Евроньюс».

Рим, Александра Столицына

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