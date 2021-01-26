ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 26.01.21

Пожилая итальянка нашла 475 тысяч евро в пишущей машинке

Пожилая итальянка нашла 475 тысяч евро в пишущей машинке

Клад в виде сберегательной книжки с 475 тысячами евро нашла пожилая итальянка во время уборки в доме. Сокровище хранилось в пишущей машинке. Туда ее положил муж 98-летней женщины.

Как сообщает Corriere della Serа, найти сбережения удалось случайно. 98-летняя итальянка затеяла уборку в свой квартире после того, как получила положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Чтобы чем-то себя занять, она принялась перебирать вещи и наводить порядок. Так и нашлась сберкнижка, которую ее муж открыл 35 годами ранее.

Ее муж открыл вклад в 1986 году, положив на счет 50 миллионов лир или 475 000 евро в современном эквиваленте. Пожилая итальянка получит деньги обратно с процентами, накопленными за 35 лет, к марту текущего года, после завершения всех необходимых административных процедур.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 26.01.21

Премьер Италии сегодня подаст в отставку. / Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин. / В Италии угонщики вернули машину больной хозяйке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter