Пожилая итальянка нашла 475 тысяч евро в пишущей машинке

Публикации за 26.01.21

Клад в виде сберегательной книжки с 475 тысячами евро нашла пожилая итальянка во время уборки в доме. Сокровище хранилось в пишущей машинке. Туда ее положил муж 98-летней женщины.

Как сообщает Corriere della Serа, найти сбережения удалось случайно. 98-летняя итальянка затеяла уборку в свой квартире после того, как получила положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Чтобы чем-то себя занять, она принялась перебирать вещи и наводить порядок. Так и нашлась сберкнижка, которую ее муж открыл 35 годами ранее.

Ее муж открыл вклад в 1986 году, положив на счет 50 миллионов лир или 475 000 евро в современном эквиваленте. Пожилая итальянка получит деньги обратно с процентами, накопленными за 35 лет, к марту текущего года, после завершения всех необходимых административных процедур.

Рим, Елена Васильева

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