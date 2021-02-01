Италия формирует новое правительство

Публикации за 01.02.21

В Италии полным ходом идут переговоры о формировании нового правительства. Эту задачу после распада правящей коалиции и отставки премьер-министра доверили спикеру нижней палаты парламента, сообщает агентство «Евроньюс».

В субботу Роберто Фико провёл консультации с представителями «Движения Пять звёзд» и Демократической партии. Они сошлись во мнении, что необходимо разработать общую для всех политическую программу. Идею подхватил и лидер партии»Живая Италия» Маттео Ренци.

«Поскольку этот кризис породили не личные симпатии или конфликты личного характера, а необходимость держать ответ перед согражданами, мы готовы выполнить эту миссию. Мы создадим письменный документ, в котором будет чётко обозначено: кто выполняет какие задачи и в какие сроки. Никаких поблажек и отговорок», – считает лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

«Мы просим о том, чтобы эта задача по разработке политической программы выполнялась в соответствии с пожеланиями граждан, и они могли смотреть в будущее с уверенностью и надеждой», – отмечает секретарь Демократической партии Никола Зингаретти.

Политический кризис в стране разразился в связи с выходом из правящей коалиции партии «Живая Италия». За что её представители были раскритикованы общественностью: Италия переживает острую фазу пандемии коронавируса, ей не до политических дрязг, говорят итальянцы.

Межпарламентские консультации о составе нового кабинета министров будут идти до вторника. В этот день Роберто Фико доложит о результатах своей работы президенту Италии Серджо Матарелле.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 26.01.21

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