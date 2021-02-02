Римлян пустили в кафе и бары – ситуация с коронавирусом начала выправляться

Публикации за 02.02.21

Эпидемическая ситуация в Италии настолько улучшилась, что жители большей части Апеннинского полуострова могут снова насладиться традиционным эспрессо в кафе. Открытие баров и ресторанов – символическая веха в борьбе с эпидемией. Оно предполагает, что в Италии, пораженной коронавирусом, худшие времена прошли.

«Я чувствую себя намного более живым. Мы чувствовали себя мертвыми без кафе. Это прекрасно, когда мы можем прийти сюда и поговорить с людьми за стойкой. Благодаря им каждое утро перед работой мы чувствуем себя живыми », – делится ощущениями с журналистами жительница Рима Рутерс Тициана Бальдоава.

Не скрывает энтузиазма и владелец одного из римских баров Джузеппе Унико. «Это исторический момент. Не могу сказать, что мы всегда были оптимистами, но мы никогда не переставали надеяться», – сказал он.

В начале прошлого года Италия была первой и наиболее пострадавшей от пандемии европейской страной. Медицинская система рухнула, и больницы и их окрестности напоминали зону боевых действий. Текущая ситуация выглядит более многообещающей.

За последние 24 часа было зарегистрировано 11 249 новых случаев коронавирусной инфекции, и 237 пациентов скончались.

Рост заболеваемости в Италии снижается с 16 ноября прошлого года.

Ввиду улучшения эпидемической ситуации министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил на прошлой неделе, что с 1 февраля можно частично ослабить противоэпидемические меры. Например, в Риме и Лацио люди могут впервые с Рождества пойти по неосновным магазинам, в кафе.

Пока большая часть страны останется в «желтой зоне», а это значит, что бары и кафе могут работать до 17:00. Ночной комендантский час с 22 до 5 остается действовать, как же, как и запрет на поездки между регионами. Однако для большинства жителей даже небольшая смена сулит дальнейшее улучшение качества жизни, сообщает Reuters.

Регионы Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и Южный Тироль остаются в оранжевой зоне, где рестораны могут продавать еду и напитки только навынос. Ситуация с заболеваемостью там остается сложной.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 01.02.21

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