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Италия

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Публикации за 04.02.21

Папа Франциск получил вторую дозу вакцины против Covid-19

Папа Франциск получил вторую дозу вакцины против Covid-19

Папа Франциск сегодня получил вторую дозу вакцины против Covid-19, сообщил CNN источник, близкий к папе.

Это произошло через 21 день после того, как официальный представитель Ватикана Маттео Бруни объявил 14 января, что Франциск и почетный папа Бенедикт XVI получили первую дозу вакцины.

Ватикан, Елена Васильева

Ватикан. Другие новости 04.02.21

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