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Италия

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Публикации за 18.02.21

Институт инфекционных болезней Спалланцани в Риме дал положительное заключение по Sputnik V

Институт инфекционных болезней Спалланцани в Риме дал положительное заключение по Sputnik V

Институт инфекционных болезней Спалланцани в Риме дал положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины Sputnik V.

«Эффективность вакцины составляет более 92 процентов, и продукт полностью безопасен. Наш вывод положительный. Мы все представили Министерству здравоохранения и премьер-министру», – говорится в официальном сообщении экспертов института. Также подчеркнуто, что данное заключение носит исключительно «научно-технический» характер, без политического подтекста.

Итальянское агентство Ansa сообщило 9 февраля об интересе института Спалланцани к русскому «Спутнику V».

На данный момент в Италии используются вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna. В отношении AstraZeneca регулирующий орган Италии выдал рекомендации вакцинировать только людей в возрасте от 18 до 55 лет. Он отметил, что люди старше 55 лет очень редко участвуют в клинических испытаниях. В связи с этим не совсем ясно, как препарат действует на пожилых людей, которые являются приоритетной группой при вакцинации.

В то же время Италия в значительной степени полагалась на вакцину AstraZeneca из-за менее сложного хранения прекпарата. Он не требует глубокой заморозки до 70-ти градусов по Цельсию.

Кроме того, итальянские компании занимаются разработкой и производством своего продукта.

Напомним, что с начала пандемии ковид был диагностирован у 2,54 миллиона жителей Италии, из которых 88 279 умерли.

Рим, Елена Васильева

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