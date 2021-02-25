ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.02.21

В Италии сотни гробов упали с кладбища на скале в море

В Италии сотни гробов упали с кладбища на скале в море

В понедельник в итальянском городке Камольи в море обрушилась часть скалистого обрыва, на котором стоит местное кладбище. Сотни гробов оказались в воде.

Кладбище в Камольи, городке недалеко от Генуи, было построено более ста лет назад на скалистом утесе над морем. Еще в субботу, 20 февраля, местные рабочие заметили трещину в скале и на всякий случай прекратили работы на берегу. В понедельник произошел оползень, и часть кладбища вместе со скалой упала в море.

«Пока что мы насчитали 200 гробов, которые оказались в воде, пока что поймано только десять. Ситуация с остальными будет решена в ближайшие дни, в зависимости от того, как поведет себя море», – рассказал СМИ Джакомо Джампедроне, отвечающий за спасательную операцию.

Команда геологов также участвует в спасательных операциях, используя дроны, чтобы определить, может ли произойти еще один оползень. В то же время портовые власти Генуи закрыли весь район, чтобы не дать гробам уплыть в море.

«Это невообразимая катастрофа, весь город беспокоится о своих мертвых», – заключил мэр Франческо Оливари.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.02.21

Итальянские болельщики недовольны покупкой травмированного Кокорина. / Институт инфекционных болезней Спалланцани в Риме дал положительное заключение по Sputnik V. / Извержение вулкана Этна помешало авиасообщению. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter