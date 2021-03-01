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Италия

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Публикации за 01.03.21

В Венеции засуха – вода ушла из каналов на полметра
Фото: pixabay

В Венеции засуха – вода ушла из каналов на полметра

В Венеции засуха – виноват сильный отток воды, из-за которого, по данным Reuters, уровень в каналах упал на 48 сантиметров.

Гондолы и традиционные лодки, пришвартованные в некоторых каналах, опустились почти на илистое дно, согласно кадрам из города. Однако в этом нет ничего необычного, почти каждый год в это время года происходит значительное падение уровня из-за оттока. Такое же явление наблюдалось и в прошлом году.

Reuters напоминает, что вода – это неотъемлемый элемент, регулярно меняющий облик города.

Но главный враг – наводнения, повреждающие фасады домов и дворцов эпохи Возрождения. Наводнения по-итальянски называются acqua alta и вызваны несколькими факторами, на которые влияет изменение климата. В основном речь идет о повышении уровня Мирового океана и опущении Венеции на морское дно.

В последний раз Венеция оказалась под водой в конце прошлого года из-за сильного дождя. Местные власти не успели вовремя среагировать и запустить систему защиты от наводнений «Моисей». Для начала ее работы требуется 48 часов.

Венеция, Елена Васильева

Венеция. Другие новости 01.03.21

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