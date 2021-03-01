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Италия

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Публикации за 01.03.21

Италия начинает испытания собственной вакцины от коронавируса

Италия начинает испытания собственной вакцины от коронавируса

В Италии началось испытание первой местной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает агенство ANSA, препарат разработан в сотрудничестве с Rottapharm Biotech из Монцы. Первый здоровый доброволец из 80-ти, был вакцинирован сегодня в больнице Сан-Херардо в Монце.

Клинические испытания проводятся под контролем Национального института рака в Фонде Паскаля в Неаполе, Национального института инфекционных болезней Лаццаро ​​Спалланцани в Риме и больницы Сан-Херардо в Монце.

Рим, Елена Васильева

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