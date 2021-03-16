Ватикан отказался благословлять однополые браки

Публикации за 16.03.21

Ватикан отказался благославлять гомосексуальные браки, но при этом папа римский призывает относиться к представителям ЛГБТ-сообщества с любовью, сообщает «Евроньюс».

Конгрегация доктрины веры, отвечающая за сохранение католической догмы, в распространённом в понедельник пояснении на семи языках и одбренном понтификом подтвердила, что церковь рассматривает гомосексуализм как «грех», и однополые пары не могут получить таинство брака. Документ вызвал разочарование среди правозащитников: «Это послание показывает, насколько Ватикан далёк от своей паствы, насколько оторван от реальности, не отдавая себе отчёт в том, однополые пары не только принимаются в обществе, но и приветствуются и благословляются. И это просто показывает, что Ватикан не видит картины во всей её полноте», – говорит Фрэнсис де Бернардо, руководитель организации New Ways Ministry.

От папы Франциска, который считался более толерантным, чем его предшественники, ждали большего: в октябре прошлого года понтифик выступил за регистрацию однополых браков в светской жизни, отметив, что все люди имеют право на семью. Конгрегация подчеркнула невозможность церковного благословния однополых браков, отметив, что это не дискриминация, а лишь напоминание об истинности литургических обрядов и сути богослужения. Но геи и лесбиянки могут получать благословение как отдельные лица.

Ватикан, Елена Васильева

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