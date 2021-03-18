В Италии учрежден день памяти жертв коронавируса – это 18 марта

Публикации за 18.03.21

Президент Италии Серджио Маттарелла утром 18 марта обнародовал закон, одобренный накануне парламентом, об учреждении «Национального дня памяти всех жертв эпидемии коронавируса». Он будет отмечаться каждый год 18-го марта, сообщает ANSA.

Тем временем в Бергамо ведутся последние приготовления к встрече премьер-министра Марио Драги, который выбрал город траурных мероприятий, посвященных национальному дню жертв Covid-19. ANSA отмечает, что 18 марта выбрано не случайно – в этот день в прошлом году колонна армейских грузовиков вывезла из Бергамо гробы с телами людей, погибших от коронавируса. Местные кладбища, морги и крематорий уже не справлялись с нагрузкой, и поэтому останки пришлось вывезти в другие города и регионы. Кадры с колонной уезжающих в ночи военных грузовиков потрясли весь мир и стали символом происходящей в Италии трагедии.

Итальянские СМИ сообщают, что сегодня в 11 часов по местному времени премьер-министр посетит кладбище в Бергамо, чтобы возложить венок из цветов перед стелой в память о жертвах, на которой выгравировано стихотворение Эрнесто Оливеро и где президент Республики Серджио Маттарелла также возложил венок, но еще 28 июня. Затем он переедет в Parco della Trucca для открытия парка памяти, где он посадит липу. Перед молодым деревом уже положили лопату, также строится временная сцена, с которой премьер будет выступать перед очень небольшим количеством людей, ведь в Италии почти повсеместно продолжается жесткий карантин – пандемия пошла на третью волну.

Среди приглашенных на меориальные мероприятия – мэр Бергамо Джорджо Гори, епископ Франческо Бески, президент провинции Джанфранко Гаффорелли, префект Энрико Риччи, генеральный директор Ats Bergamo Маурицио Джуппони, директор больницы Джованни XXIII, медсестра и террапевт.

Парковый проект, предполагающий высадку 750 деревьев и растений для организации неких зеленых островов и благоустроенной территории для отдыха осуществляется на пожертвования.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 18.03.21

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