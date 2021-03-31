Италия: заложники ИГИЛ* оказались мошенниками

Публикации за 31.03.21

Римская прокуратура завершила расследование о фиктивных похищениях в Турции итальянских граждан террористами из ИГИЛ* (экстремистская организация запрещена в РФ) и удержании их в Сирии в качестве заложников с целью выкупа.

Все началось в 2016 году, и уже тогда у итальянских правоохранителей зародились сомнения относительно обстоятельств и мотивов похищения итальянских граждан в Турции, нелегальной переправки их в Сирию и удержании их экстремистами. Речь идет о двух жителях города Брешиа, мелких предпринимателях Серджо Дзанотти и Алессандро Сандрини. Оба они с разницей в несколько месяцев пропали: один в Сирии, а второй – в Турции, на границе с арабской республикой.

По сообщениям, вызвавшим массу сомнений, итальянцы якобы были похищены террористическими группировками, а затем освобождены весной 2019 года.

В результате следственных действий, проведенных совместно итальянскими спецслужбами, спецподразделениями карабинеров и полиции, были арестованы 3 человека. Это Альберто Дзанини, 54 лет, и два 40-летних гражданина Албании. Все они проживают в провинции Брешиа. Всем арестованным предъявлены обвинения в соучастии в похищении людей в террористических целях. При этом бывший псевдо-заложник Сандрини находится под следствием по обвинению в симуляции преступления и попытке мошенничества.

Согласно предварительным выводам следствия, оба похищения были задуманы и осуществлены из Италии. На начальной стадии, по крайней мере в одном случае, в разработке похищения участвовал как раз Сандрини.

Пять лет назад, банда, узнав о плачевном состоянии дел Сандрини, убедила его вылететь в Турцию и подыграть в фиктивном похищении, которое должно было продлиться несколько месяцев, в обмен на внушительную сумму денег. Однако задуманное изначально как фиктивное похищение оказалось реальным, и Сандрини был переправлен в Сирию и передан боевикам группировки, связанной с запрещенной в России «Аль-Каедой».

За несколько месяцев до этого, в апреле 2016, арестованная троица из Брешии, уговорили Серджо Дзанотти отправиться в турецкую Антиохию для скупки редких монет, динаров. В настоящее время Дзанотти не находится под следствием, но фактически отказывается от сотрудничества с правоохранителями. У него в доме был проведен обыск.

Должно было быть организовано еще одно похищение жителя Брешии, однако оно не состоялось: намеченная жертва, получив аванс в 2 тысячи евро, просто не явилась в аэропорт для вылета в Турцию.

Тем временем, вся Италия в течение 3-х лет с тревогой следила за судьбой соотечественников, оказавшихся в заложниках у террористов, а экстремисты периодически делились видео с ними. В этот период итальянские правоохранители фактически растрачивали впустую силы, средства из госбюджета для возвращения на Родину двух псевдо-заложников.

Видео с заложниками распространял через Германию итальянец, проживающий в Швейцарии. В настоящее время в его жилище проводятся обыски.

Всего под следствием в Италии находятся 10 человек, а установленные турецкие и сирийские сообщники остаются на свободе – их личности не установлены. Один из свидетелей заявил, что Сандрини пообещал ему по возвращении в Италию 100 тысяч евро, при условии, что тот будет подыгрывать ему, распространяя сведения о тяжелой ситуации заложника в СМИ и поддерживая интерес к нему путем публичных действий совместно с семьей Сандрини. Учитывая, что перед отъездом он был на грани банкротства, речь может идти о части его доли из выкупа.

По сообщениям итальянских СМИ, правоохранители пытаются установить, какую сумму получили мнимые заложники от террористов в качестве отката за соучастие в афере.

Рим, Всеволод Гнетий

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