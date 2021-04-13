Итальянские врачи: коронавирус, мутировав, полностью меняет симптоматику

Публикации за 13.04.21

Конъюнктивит, кашель, высокая температура, отсутствие вкуса и запаха – до сегодняшнего дня именно эти симптомы должны были насторожить и заставить думать о возможном заражении Covid-19. Но теперь ситуация изменилась и вирус, мутировав, изменил и симптоматику, пишет сегодня популярная итальянская газета Corriere Della Sera. По наблюдениям Высшего института здравоохранения Италии, варианты английского и бразильского ковида, курсирующие, к примеру в Лацио, прежде всего проявляют себя на гастроэнтерологическом уровне.

«В 80% случаев, которые появились в последние недели, кажется, все изменилось, –объясняет Пьер Луиджи Бартолетти, заместитель национального секретаря Федерации врачей общей практики (Fimmg). – Я до сих пор помню двух китайских туристов из Уханя, которые впервые заболели в январе 2020 года, и я хорошо помню, что первым симптомом коронавируса, который они проявили, был конъюнктивит. Сегодня его больше нет. Он исчез».

Как пишет газета, исчез не только этот симптом – итальянцы больше не жалуются на такой ранее традиционный побочный эффект заболевания как исчезновение обоняния. То же самое произошло и со вкусом: ароматы по-прежнему хорошо узнаваемы даже у тех, кто подтвердил лабораторно инфицирование Covid-19.

«Сегодня надо обращать внимание на другие тревожные звоночки, – продолжает Бартолетти. – Во-первых, сильное чувство тошноты, а затем другие гастроэнтерологические расстройства, такие как боли в животе, рвота или диарея». Последний случай случился всего пару дней назад. «Точно, одна моя помощница, совсем еще молодая, в последние дни прошлой недели пришла в студию с сильной болью в животе. При этом у нее не было кашля, легкие были чистыми, не было выделений из глаз, даже лихорадки не было, – объясняет Бартолетти. – Тем не менее, учитывая предыдущие случаи, которые я уже наблюдал, я предложил ей сделать тест на ковид. И действительно, результат был положительный. И таких у меня в последнее время много. И я должен констатировать, что теперь они начинают быть уже и большинством».

Особое внимание своему здоровью надо уделять сейчас, когда начинается сезон кишечных заболеваний. Нельзя путать заболевания и оказывать актуальную медпомощь. «Мы не должны недооценивать кишечные расстройства», – заключает Бартолетти. Он также призвал обязательно вакцинироваться от коронавируса и при любом сомнении о природе гастроэнтерогических проблем делать тест на коронавирусную инфекцию нового типа.

Рим, Елена Васильева

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