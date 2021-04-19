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Италия

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Публикации за 19.04.21

Итальянские власти законодательно ограничат содержание воздуха в мороженом
Фото: Pixabay

Итальянские власти законодательно ограничат содержание воздуха в мороженом

Итальянские власти собираются принять закон, который установит строгие требования к производителям мороженого. За нарушение новых стандартов компаниям грозят гигантские штрафы, сообщает DailyMail.

Речь идет о знаменитом итальянском десерте джелато, который является одним из гастрономических символов страны, наряду с пастой и пиццей. В погоне за прибылью производители часто нарушают традиционную рецептуру.

Законопроект, находящийся на рассмотрении сената, содержит строгие определения того, что можно считать джелато. В частности, по новым правилам, мороженое должно содержать не более 30% воздуха. Также запрещается использование дешевых консервантов.

Тем производителям, которые будут продавать подделки, не соответствующие требованиям, грозит штраф в размере более 8 тысяч евро. У закона довольно много сторонников, они утверждают, что иногда итальянское мороженое промышленного производства может содержать до 80% воздуха.

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