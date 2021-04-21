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Италия

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Публикации за 21.04.21

Итальянец 15 лет прогуливал работу и получил зарплату 500 тысяч евро

Итальянец 15 лет прогуливал работу и получил зарплату 500 тысяч евро

В Италии сотрудник больницы 15 лет прогуливал работу. При этом он получал зарплату. Об этом пишет Corriere della Sera.

Мужчина занимал должность в управлении пожарной безопасности больницы города Катандзаро области Калабрия. Сотрудник был принят на работу в 2005 году, но с тех пор на службе не появлялся.

Финансовая гвардия Италии установила, что 67-летний мужчина установил рекорд по прогулам. Кроме того, за все это время он заработал 500 тысяч евро

Выяснилось, что начальников прогульщика постоянно запугивали, чтобы они не накладывали на фиктивного сотрудника дисциплинарных взысканий, а также не могли его уволить.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.04.21

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