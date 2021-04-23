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Италия

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Публикации за 23.04.21

В Италии установили двух китайцев, которые привезли коронавирус в Венето

В Италии установили двух китайцев, которые привезли коронавирус в Венето

Вирусный штамм коронавируса, циркулировавший в Венето в начале пандемии, идентичен штамму, выявленному у двух китайских туристов.

Как сообщает агентство ANSA, университет в Падуе под руководством Андреа Крисанти обнаружил нулевых пациентов в Венето.

77-летний Адриано Тревизан – первая итальянская жертва пандемии, проживал в провинции Венето. Исследователи уверены, что это два китайских туриста, 66-летний мужчина и его 65-летняя жена из Ухани, которые приземлились в аэропорту Мальпенса в январе прошлого года с группой соотечественников на отдых в Италии, привезли коронавирус, который начал стремительно распространять среди итальянцев.

Падуя, Елена Васильева

Падуя. Другие новости 23.04.21

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