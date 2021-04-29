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Италия

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Публикации за 29.04.21

Ла Скала открывает постковидный сезон 10 мая

Ла Скала открывает постковидный сезон 10 мая

Ла Скала, престижный театр в Милане, объявил об открытии после повторного локдауна. Из 2030 мест в зале зрителям будет разрешено продавать только 500, говорится в пресс-релизе театра.

Хор и оркестр театра Скала под управлением итальянского дирижера Риккардо Шайи откроют новый сезон 10 мая. На следующий день на сцену выйдет Венский филармонический оркестр под управлением Риккардо Мути. 17 мая также состоится концерт оркестра под управлением британца Даниэля Хардинга. Зрителей также ждут опера Россини «Итальянка в Алжире», но она будет транслироваться только в потоковом режиме – на сайте театра 25 мая.

Напомним, что в понедельник на этой неделе кинотеатры и театры в Италии частично открылись после очень длительного перерыва, связанного с пандемией. Подавляющее большинство из двадцати регионов, составляющих полуостров, в настоящее время выделены желтым цветом – это самый низкий уровень риска распространения коронавирусной инфекции нового типа.

С начала пандемии в Италии от ковида погибло более 120 000 человек.

Рим, Елена Васильева

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