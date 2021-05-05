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Италия

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Публикации за 05.05.21

Сицилия, Калабрия и Альто-Адидже срывают вакцинацию от ковида

Сицилия, Калабрия и Альто-Адидже срывают вакцинацию от ковида

Сицилия, Калабрия и Альто-Адидже – регионы с самым низким процентом введений по отношению к доставленным дозам.
На сегодняшний день более 21 миллиона итальянцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, а более 6 с половиной миллионов завершили вакцинацию двумя дозами. Регионами с наибольшим процентом введенных доз (по отношению к доставленным) являются Марке (91%), за которыми следуют Венето (90,8) и Ломбардия (90,7). Самый низкий процент зафиксирован на Сицилии (79,3% доставленных доз) и Калабрии (81%), за которой следует автономная провинция Больцано (81,9). Сицилия также является регионом, где вчера органы здравоохранения объявили, что 250 тысяч доз AstraZeneca все еще не используются и хранятся в холодильниках. Во всем виноаты недоверчивые граждане – это они срывают вакцинацию, пишет итальянская пресса. Сейчас в Италии прививают лиц, старше 50 лет и тех, кому за 80 лет. Но инструментов принуждения приходить и ставить вакцины у властей нет.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.04.21

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