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Италия

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Публикации за 05.05.21

11 мая в Италии пройдет национальная акция протеста магазинов в торговых центрах

11 мая в Италии пройдет национальная акция протеста магазинов в торговых центрах

В будущий вторник, 11 мая, в точках продаж всех торговых центров Италии будут проводиться акции протеста против закрытия в выходные дни, с символическим жестом опускания ставен на несколько минут. Инициатива, в которой участвуют 30 000 магазинов и супермаркетов, продвигается торговыми ассоциациями Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Национальный совет торговых центров и Federdistribuzione просят немедленно отменить ограничительные меры, действовавшие более 6 месяцев, связанные не запретом работать в праздничные и предпраздничные дни.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.05.21

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