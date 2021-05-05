Премьер Италии призвал бронировать отдых на Апеннинах с 15 мая

Публикации за 05.05.21

Иностранные гости снова смогут посетить Италию с середины мая. Об этом сообщил премьер-министр Марио Драги и добавил, что страна представит собственный зеленый паспорт вакцинации до того, как будет создан единый паспорт под эгидой Европейского Союза. Однако никаких других условий для въезда пока не озвучено.

«В ожидании европейского сертификата мы представим собственный зеленый паспорт, который позволит людям путешествовать между регионами, и будет действовать с середины мая. Нам не придется ждать европейского сертификата до июня», – цитирует агентство Reuters слова премьер-министра Италии. «Туристы могут получить нашу версию своего паспорта уже в середине мая, поэтому пора бронировать отдых в Италии», – добавил Драги.

Так называемые зеленые паспорта обычно предназначены для въезда в страну полностью вакцинированных туристов, но многие страны также ссылаются на отрицательные тесты в качестве альтернативы уколам. Таким образом, можно предположить, что для прибытия в Италию достаточно одного теста, будь то ПЦР или антигенный.

Единый европейский паспорт вакцинации, который должен быть введен в середине июня, упростит перемещение между странами-членами ЕС. Цифровой документ будет содержать информацию о вакцинации человека или результатах тестов на наличие коронавируса, также данные о том, переболел ли человек ковидом.

Некоторые страны, особенно зависящие от туризма, не хотят ждать начала действия общего паспорта здоровья от ЕС. Помимо Италии, об открытии границ для туристов объявили Греция, Испания и Португалия.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.05.21

11 мая в Италии пройдет национальная акция протеста магазинов в торговых центрах. / Сицилия, Калабрия и Альто-Адидже срывают вакцинацию от ковида. / Ла Скала открывает постковидный сезон 10 мая. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»