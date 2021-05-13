Италия поддержала приостановку действия патентов на ковидные вакцины

Публикации за 13.05.21

Премьер-министр Италии Марио Драги поддерживает «временную, ограниченную и четко определенную приостановку» патентов на вакцину Covid-19 и поддерживает позицию Соединенных Штатов по этому вопросу, заявил чиновник в среду.

Выступая перед нижней палатой итальянского парламента, Драги сказал, что позиция США «должна быть разделена», сообщает CNN.

Однако он добавил: «Очевидно, что существует риск, которого следует избегать, а именно то, что приостановление действия патентов является препятствием для исследований и производства других вакцин».

Драги также заявил, что «существует существенный дисбаланс между положением некоторых крупных фармацевтических компаний, получивших огромные государственные субсидии, и положением беднейших стран мира, которые либо не имеют доступа к вакцинам, либо не имеют денег для их покупки».

Драги также призвал Соединенные Штаты и Соединенное Королевство сначала «снять существенный запрет на экспорт».

5 мая президент США Байден заявил, что США поддержат ослабление патентных правил в отношении вакцин против Covid-19, потенциально увеличивая глобальные поставки, поскольку разрушительная волна охватывает Индию и все громче призывает богатые страны сократить разрыв с развивающимся миром.

Всемирная организация здравоохранения также призвала временно отменить патенты на вакцины против Covid-19 до тех пор, пока глобальный кризис в области здравоохранения не будет взят под контроль.

Однако Германия, к примеру, сопротивляется усилиям по отмене патентной защиты вакцин против коронавируса, считая, что решение США поддержать такие отказы «имеет серьезные последствия для производства вакцин», отмечает CNN.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 13.05.21

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