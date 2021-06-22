В Италии дети судятся с родителями-антипрививочниками

Публикации за 22.06.21

В Италии два подростка из разных городов намерены подать в суд на своих родителей, которые не разрешают им ставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает Corriere della Sera.

17-летний юноша из Флоренции обратился в Ассоциацию семейных адвокатов (AMI) Тосканы. Он считает, что вакцинация позволит ему безопасно гулять с друзьями, а также путешествовать, но родители назвали прививку гадостью и не дают согласия на процедуру.

При этом юноша не может получить препарат без согласия родителей. Если дело дойдет до суда, то в семью могут назначить специального куратора от прокуратуры.

Подобный случай произошел и в городе Ареццо. Там 16-летний подросток также хочет добиться права получения вакцины.

Рим, Зоя Осколкова

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