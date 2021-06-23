Премьер Италии поставил вакцину Pfizer после дозы AstraZeneca

Публикации за 23.06.21

Премьер-министр Италии Марио Драги привился препаратом Pfizer-BioNTech после первой дозы вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает The Local.

Ранее итальянские власти рекомендовали гражданам старше 60 лет, получившим первую дозу вакцины AstraZeneca, поставить второй укол другого препарата. Это было связано с выявленными случаями образования тромбов.

Драги, получивший первую дозу вакцины против коронавируса AstraZeneca, решил во второй раз привиться препаратом Pfizer-BioNTech. Об этом он заявил еще на прошлой неделе.

Ранее итальянский премьер выступил за то, чтобы вместо отмены патентов на вакцины от коронавируса снять запрет на экспорт препаратов в Европе. Драги указал на тот факт, что до половины объема производимых в Евросоюзе вакцин идет на экспорт.

Рим, Зоя Осколкова

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