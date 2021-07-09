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Публикации за 09.07.21

Ночью вулкан Этна снова извергался, столб пепла поднялся на 11 км
фото: ansa.it

Ночью вулкан Этна снова извергался, столб пепла поднялся на 11 км

Вулкан Этна сегодня ночью снова извергался. Как сообщает агентство ANSA, явление сопровождалось фонтаном лавы из юго-восточного кратера и неистовым ревом. Активность вулкана также спровоцировала выброс облака пепла, которое достигло высоты 11 километров над уровнем моря и рассеялось в юго-восточном направлении, вызвав пеплопад в многочисленных деревнях на склонах вулкана.

Поток лавы стекает по юго-западному склону, он все еще активен и находится на высоте около 2800 метров над уровнем моря. Вулканическая деятельность Этны уже вернулась к средне-низким значениям. Аэропорт Катании продолжает работать.

Рим, Елена Васильева

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