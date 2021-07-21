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Италия

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Публикации за 21.07.21

В Италии в ночном клубе были ранены 10 человек

В Италии в ночном клубе были ранены 10 человек

В Италии в ночь на 21 июля десять человек были ранены в ночном клубе. Как сообщает агентство ANSA, сначала была стрельба, потом – давка. Предполагаемый стрелок арестован. Утверждается, что мужчина открыл огонь из пистолета калибра 9 мм во время стычки между двумя группами молодых людей в приморском клубе в Таранто в регионе Апулия.

Жертвы были ранены в ноги, а также получили травмы в ходе последовавшей после стрельбы паники и давки. Тяжелораненых среди посетителей клуба нет. Уточняется, что в развлекательном заведении находилось 300 человек – все они студенты.

Рим, Елена Васильева

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