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Италия

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Публикации за 26.07.21

Южнокорейская телекомпания извинилась за то, что ассоциировала Италию с пиццей, Норвегию с лососем, а Украину с Чернобылем
Фото: pixabay

Южнокорейская телекомпания извинилась за то, что ассоциировала Италию с пиццей, Норвегию с лососем, а Украину с Чернобылем

Южнокорейская телекомпания MBC опубликовала официальное сообщение с извинениями перед некоторыми странами, включая Италию, за «использование неуместных фраз и изображений», описывающих их характеристики, во время церемонии открытия в Токио-2020.

Напомним, в своем эфире, к примеру, выход команды итальянских атлетов южнокорейская телекомпания проиллюстрировала пиццей, для ассоциации с Норвегией использовался лосось. Фильм о Чернобыле стал иллюстрацией Украины, а Маршалловы острова назвали «местом, где США проводили ядерные испытания».

«Мы приносим свои извинения этим странам и нашим телезрителям», – говорится в сообщении телекомпании.

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