Южнокорейская телекомпания извинилась за то, что ассоциировала Италию с пиццей, Норвегию с лососем, а Украину с Чернобылем

Публикации за 26.07.21

Южнокорейская телекомпания MBC опубликовала официальное сообщение с извинениями перед некоторыми странами, включая Италию, за «использование неуместных фраз и изображений», описывающих их характеристики, во время церемонии открытия в Токио-2020.

Напомним, в своем эфире, к примеру, выход команды итальянских атлетов южнокорейская телекомпания проиллюстрировала пиццей, для ассоциации с Норвегией использовался лосось. Фильм о Чернобыле стал иллюстрацией Украины, а Маршалловы острова назвали «местом, где США проводили ядерные испытания».

«Мы приносим свои извинения этим странам и нашим телезрителям», – говорится в сообщении телекомпании.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 23.07.21

С 6 августа Италия вводит пропуска здоровья для посещения общественных мест. / В Италии в ночном клубе были ранены 10 человек. / Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»