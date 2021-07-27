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Италия

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Публикации за 27.07.21

На севере Италии град побил несколько сотен машин

На севере Италии град побил несколько сотен машин

В понедельник днем ​​на севере Италии прошли сильные дожди с градом. Кадры, опубликованные в соцсетях, свидетельствуют, что в результате разгула непогоды на автомагистрали А1 были серьезно повреждены сотни автомобилей. Некоторые машины выглядят так, словно их закидали камнями. Колонна из разбитых машин, на которые смотрят их беспомощные хозяева, растянулась по шоссе на сотни метров.

Видео было снято на трассе между Пьяченцой и Пармой. Однако экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся градом, нанесли ущерб и другим частям региона Эмилия-Романья, что расположен на севере Италии.

Во многих местах во время непогоды регистрировались ДТП, однако данных о погибших и раненых пока не поступало. По данным Travors.com, в этом районе даже наблюдался торнадо, и местные власти потребовали от своих федеральных коллег ввести чрезвычайное положение.

Рим, Елена Васильева

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