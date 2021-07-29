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Италия

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Публикации за 29.07.21

В Италии почти 2 десятка человек задержаны за нелегальный промысел редких моллюсков

В Италии почти 2 десятка человек задержаны за нелегальный промысел редких моллюсков

В Италии береговая охрана арестовала 18 человек по подозрению в нелегальном промысле редких моллюсков. В полиции заявляют, что в результате действий преступной группировки нанесен ущерб особо охраняемому побережью на юге Неаполя, отмечает «Евроньюс».

Аресты стали результатом расследования, продолжавшегося в течение трех лет. По данным следствия, преступники использовали молотки для сбора морских фиников, чтобы достать их из скал в живописном районе вблизи Сорренто. При этом контрабандисты занимались сбором моллюсков в загрязненном районе вблизи устья реки. Пробы воды там показали высокое содержание углеводородов и тяжелых металлов. С учеом того, что моллюски фильтруют воду, вряд ли потребление их в пищу было полезным.

Промысел морских фиников – близких родственников мидий – запрещен в Италии с 1998 года. Эти моллюски считаются деликатесом, на черном рынке килограмм стоит около 200 евро.

Три месяца назад итальянская полиция пресекла деятельность еще двух подобных криминальных группировок, которые действовали вблизи Капри. Нанесен урон визитной карточке острова – скалам Фаральони.

Неаполь, Елена Васильева

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