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Италия

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Публикации за 05.08.21

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

Испанская полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников итальянской мафии. Ему удавалось на протяжении 16 лет уходить от правоохранителей.

Арест был произведен в Мадриде в ходе совместной операции с правоохранительными органами Италии. Преступник, имя которого не называется, находился в стране с поддельными документами гражданина Португалии.

При себе у подозреваемого обнаружили шесть мобильных телефонов и несколько тысяч евро наличными. Установлено, что задержанный является членом калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета».

В пресс-релизе испанской полиции мафиози называют «одним из самых разыскиваемых беглецов» от правосудия в Италии. В 2005 году он был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Мадрид, Зоя Осколкова

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