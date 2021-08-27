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Италия

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Публикации за 27.08.21

Сильвио Берлускони попал в больницу
twitter.com/berlusconi/

Сильвио Берлускони попал в больницу

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане. Политик проходит обследование из-за осложнений после перенесенного коронавируса, сообщает газета Corriere della Sera.

Берлускони находится в больнице Сан-Раффаэле. Его соратники из партии «Вперед, Италия» пояснили, что 84-летний политик нуждается в углубленном медицинском обследовании после Covid-19, которым он болел осенью прошлого года.

Стоит отметить, что в последнее время Берлускони часто оказывается в больнице. Так в мае он уже проходил лечение в Сан-Раффаэле.

Кроме того, у самого известного итальянского политика есть проблемы с сердцем. Он перенес операцию пять лет назад и с тех пор вынужден регулярно посещать врачей.

Рим, Зоя Осколкова

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