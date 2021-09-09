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Италия

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Публикации за 09.09.21

В провинции Парма таинственно исчезли десятки домашних кошек

В провинции Парма таинственно исчезли десятки домашних кошек

В муниципалитете Лесиньяно Баньи в районе Санта-Мария-дель-Пьяно начали таинственно исчезать домашние кошки. Как сообщает агенство ANSA, сообщение о пропаже сделал местный ветеринар. Оно размещено в газете Gazzetta di Parma. По имеющейся информации, пропажа домашних животных началась с мая. «Исчезающие кошки – домашние любимцы, которые гуляли по округе, в садах. Они всегда возвращались домой», – говорит доктор Луана Джусти. Мотив кражи для перепродажи исключается – все кошки беспородные. Также исключается гибель кошек в ДТП – мертвыми они не были найдены. «Почти всегда исчезновение происходит вечером, – говорит ветеринар Луана Джусти, – иногда в одни и те же часы исчезает сразу два или три животных. Но это время никто ничего странного из местных жителей не замечал».
АNSA отмечает, что несколько лет назад, в этом же районе карабинеры нашли человека, который крал кошек для дрессировки бойцовых собак. Но, похоже, пока ничего не говорит о том, что эта история повторилась. К расследованию таинственного исчезновения кошек подключились карабинеры, лесничество и местная полиция.

Рим, Елена Васильева

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