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Италия

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Публикации за 15.09.21

В Италии хотят ввести ковид-паспорта для госслужащих

В Италии хотят ввести ковид-паспорта для госслужащих

Власти Италии хотят ввести сертификаты вакцинации от коронавируса для всех государственных служащих. Об этом сообщает газета The Times.

Ранее в стране уже были введены ковид-паспорта для учителей. От педагогов требуют предоставить справку о вакцинации от коронавируса, данные о том, что они переболели Covid-19, или отрицательный тест, сделанный не позднее последних 48 часов. Эксперимент посчитали успешным.

Премьер-министр Марио Драги собирается в ближайшее время распространить действие сертификатов на 1,2 млн сотрудников госслужбы. Источник в итальянском правительстве утверждает, что вопрос может быть рассмотрен на заседания кабмина в четверг.

В Италии также действуют ковид-паспорта для пассажиров поездов дальнего следования, посетителей театров и кино, студентов университетов и гостей ресторанов. Таким людям необходимо поставить прививку от коронавируса и получить QR-код, который загружается на смартфон в случае наличия сертификата.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 14.09.21

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