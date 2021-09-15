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Италия

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Публикации за 15.09.21

В Италии священник тратил пожертвования на наркотики

В Италии священник тратил пожертвования на наркотики

Итальянского священника из города Прато уличили в покупке наркотиков на пожертвования. Об этом пишет местная газета la Nazione.

Правоохранители выяснили, что 40-летний священнослужитель Франческо Спаньези вместе со своим сообщником устраивали вечеринки. Они приглашали людей через сайт знакомств, а также покупали наркотики – кокаин и гамма-бутиролактон – психоактивное вещество, которое называют «наркотиком для изнасилований».

Предполагается, что на покупку наркотиков шли пожертвования, сделанные прихожанами церкви. При этом Спаньези активно приглашал горожан участвовать в благотворительных акциях.

В качестве свидетелей полицейские опросили около 15 человек. Все они заявили, что наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, очень редко за них требовали деньги.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 15.09.21

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