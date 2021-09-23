Заключенному с помощью дрона доставили в тюрьму пистолет и мобильник

Власти Италии пытаются выяснить, как 28-летнему заключенному из Неаполя удалось получить пистолет, из которого он выстрелил в другог заключенного, а также мобильный телефон, по которому после совершения преступления, он позвонил своему адвокату. Наиболее вероятным следователи считают вариант, что оружие за решетку было доставлено с помощью дрона.
Молодой человек, отбывающий наказание в тюрьме строгого режима во Фрозиноне, сначала в воскресенье пригрозил охраннику пистолетом, заставил его передать ключи от камеры, вышел из нее, а затем выстрелил в одного из заключенных в другой камере.
После этого он позвонил адвокату по мобильному телефону и тот посоветовал своему клиенту бросить оружие. Осужденный послушался, но после телефонного звонка проглотил SIM-карту.
По версии следствия, молодой человек, по всей видимости, отомстил за то, что несколько дней назад был избит группой заключенных.
Начальник тюрьмы Кармело Кантоне подтвердил СМИ информацию об оружии и телефоне, но не стал ничего говорить о способе получения данных предметов заключенным.
Дрон как средство доставки заключенных использовался в Италии и ранее. В октябре 2018 года с помощью него, к примеру, телефон и наркотики были доставлены в камеру в тюрьме в Таранто на юге Италии.
Рим, Елена Васильева
Рим. Другие новости 16.09.21
В Средиземном море выловили акулу с мордой свиньи. / В Италии священник тратил пожертвования на наркотики. / В Италии хотят ввести ковид-паспорта для госслужащих. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»