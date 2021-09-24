Юристы Пучдемона начинают процедуру восстановления его неприкосновенности

Публикации за 24.09.21

Адвокаты Карлеса Пучдемона начинают юридическую процедуру по восстановлению неприкосновенности бывшего главы Женералитета Каталонии. Он был задержан в Италии и вскоре отпущен. Этот лидер сепаратистов остаётся депутатом Европарламента, сообщает «Евроньюс». В пятницу адвокаты направляют запрос об этом в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Один их них напоминает, что ордер на арест был заморожен с согласия Мадрида: «Мы просим суд приказать итальянской юстиции освободить г-на Пучдемона, – сказал Пол Бекерт. – В июле суд вынес решение, согласно которому Испания обязана подождать, пока в Люксембурге в ближайшие месяцы не будет принято окончательное решение об иммунитете».

Депутатской неприкоснованности лишил Пучдемона сам Европарламент, большинство в котором поддерживает территориальную целостность Испании. Адвокаты обжаловали эту меру в Европейском суде, но тот окончательного решения ещё не принял. Каталонцу дали понять, что до тех пор арест ему не грозит, потому что действие европейского ордера было временно приостановлено испанскими властям. Пучдемон осмелился покинуть своё убежище в Бельгии.Ещё один правовед (с каталонскими корнями) считает, что Испания солгала: «Произошёл своего рода обман Общего Суда, – сказал Гонзало Бойе. – Судей убеждали в том, что не является правдой».

Испанское правосудие добилась разрешения на арест Пучдемона за его участие в незаконном референдуме 2017 года о независимости. Похоже, европейский ордер по-прежнему действует в Шенгенской зоне, что объясняло бы задержание экс-президента Каталонии на Сардинии. А Италия не хочет укрепления на этом острове местных сепаратистов, напоминает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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