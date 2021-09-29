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Италия

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Публикации за 29.09.21

Ковид стал четвертой по массовости причиной смерти в Италии

Ковид стал четвертой по массовости причиной смерти в Италии

Covid-19 стал четвертой по значимости причиной смерти в Италии. Такое заявление глава высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли в своем выступлении на конференции, организованной в Генуе.

«В Соединенных Штатах летальность от Сovid-19 представляет собой вообще третью причину смерти в 2020 году, – продолжил Локателли, которого цитирует агентство ANSA. – К тому же, есть четкие доказательства того, что пандемия привела к изменению или даже прекращению услуг в области здравоохранения. 94% стран, ответивших на вопросы ВОЗ по этому поводу, сообщили о существенных изменениях в услугах здравоохранения».

Как ранее писал «Новый День», Италия начала прививать население третьей дозой антиковидных вакцин.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 24.09.21

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