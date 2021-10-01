Итальянская мафия пытается получить доступ к деньгам Евросоюза

Публикации за 01.10.21

Итальянские мафиозные группировки пытаются нажиться на пандемии, в поле их зрения сегодня – средства, которые Европейский Союз выделяет стране по линии антикризисных программ и фондов восстановления. Предупреждение об этом обнародованы в докладе Управления по борьбе с мафией, сообщает «Евроньюс». Авторы документа анализируют ситуацию во втором полугодии 2020 и отмечают новую тенденцию – вместо устранения неугодных преступные группировки делают ставку на проникновение во все сферы финансовой системы Италии. С особым вниманием к ведомствам, занимающимся распределением бюджета ЕС.

Директор Управления по борьбе с мафией Маурицио Валлоне рассказал «Евроньюс»: «Убийства и перестрелки происходят реже, чем в прошлом, крови проливается меньше. А вот проникновения в легальную экономику, напротив, больше. Мы имеем в виду участие в государственных тендерах, в бизнес-проектах и даже в структурах государственного управления. За 6 месяцев мы зафиксировали только 2 убийства, связанных с мафиозными разборками, такого не было последние 30 лет. Это рекорд».

В контексте пандемии на здравоохранение выделяется больше госсредств, распределение капитала идет через тендеры.

«В чрезвычайной ситуации, когда все нужно сделать быстро, проверка государственных тендеров упрощается. Так возрастает риск их неправильного проведения, – отмечает Валлоне. – Это позволяет компаниям, вступившим в сговор с организованной преступностью или подконтрольным мафиози, участвовать в таких тендерах».

Для антимафиозных структур это означает пересмотр стратегии и тактики борьбы с организованной преступностью.

«Мы теперь должны использовать наши разведданные для предотвращения подобных преступлений, – уточняет Валлоне. – Очень важно проверять каждый тендер, каждую компанию, которая хочет принять в нем участие. И не важно, идет ли речь о выделении средств национального бюджета или европейского – проверять надо всех. Это необходимо для верной оценки ситуации, для того, чтобы исключить их перечня претендентов на финансирование компании, связанные с мафией».

В Италии победители гостендеров традиционно проходят проверку по линии правоохранительных органов, но сегодня контроль должен быть усилен, отмечают авторы доклада. Они призывают страны ЕС обратить внимание на итальянский опыт и не допустить преступные группировки на местах к разделу европейских средств.

Рим, Елена Васильева

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