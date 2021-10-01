Премьеру Италии пришлось оправдываться перед Гретой Тунберг, но его все равно освистали

Публикации за 01.10.21

В Милане завершилась конференция экоактивистов «Молодёжь за климат». В последний день слёта с наиболее известными спикерами, в частности, с Гретой Тунберг, встретился премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает «Евроньюс». Он ответил на обвинения в пустой болтовне, которые активисты адресовали государственным деятелям. По словам Драги, «пустой болтовней» взрослые «пытаются спрятаться и скрыть свою неспособность действовать эффективно и последовательно».

Несмотря на все оправдания, выступление политика пытались сорвать протестующие, которых, в конце концов, из зала вывела охрана. Впрочем, Драги положительно отозвался и об этой акции: «Ваше давление, честно говоря, очень приветствуется. Нас нужно заставлять работать активно. Вы показали мощь вашей мобилизации. Поверьте, мы слушаем вас».

Акции протеста, приуроченные к визиту Драги, проходили и на улицах Милана. Активисты блокировали улицы и устраивали сидячую забастовку. Не обошлось без противостояния с полицией. Премьер-министр же, поприветствовав «Молодёжь за климат», открыл международную министерскую встречу, предваряющую Конференцию ООН по изменению климата, сообщает «Евроньюс».

Милан, Елена Васильева

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