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Италия

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Публикации за 05.10.21

Италия подводит предварительные итоги выборов – побеждают левоцентристы

Италия подводит предварительные итоги выборов – побеждают левоцентристы

В воскресенье и понедельник в Италии проходили муниципальные выборы. Внимание наблюдателей приковано к голосованию в крупных итальянских городах, сообщает «Евроньюс».

По предварительным данным, в Болонье, Милане и Неаполе избиратели оказали доверие действующим властям: в первом туре же здесь одержали победу левоцентристы.

Более неопределенная ситуация в Турине и Риме, где действующие градоначальницы из «Движения пяти звёзд» не попали во второй тур. Ожидается, что «пятизвёздные» призовут своих избирателей голосовать 17 и 18 октября за коалицию левоцентристов под эгидой Демократической партии.

В Триесте на севере страны действующий мэр от правой партии «Вперёд, Италия» поборется во втором туре с кандидатом от левых.

«Сегодняшние выборы в первом туре принесли победу левоцентристам в трёх крупных городах. Примечателен также провал «Движения пяти звезд» не только в Турине, но и здесь, в итальянской столице. По данным экзитполов, очевидно, что действующий мэр Вирджиния Раджи не повторит свой электоральный успех 2016 года», – отмечает корреспондент «Евроньюс» Джорджия Орланди.

Рим, Елена Васильева

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