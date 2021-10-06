Четыре человека смертельно отравились углекислым газом, выделившимся при брожении вина

Публикации за 06.10.21

Трагическая смерть четырех членов семьи расследуется в Калабрии. Люди умирали один за другим, отравившись углекислым газом, выделяющимся в погребе при брожении вина. Когда на место прибыли спасатели, они уже не могли помочь.

Как сообщает The Telegraph, трагедия случилась в Паоло в субботу. Первым в подвал спустился самый младший из погибших, мужчина 45 лет. Другой член семьи попытался увести мужчину в безопасное место, но через некоторое время и сам потерял сознание. Остальные два члена семьи, пришедшие на помощь, тоже отравились. Пережила отравление единственная женщина тридцати шести лет.

«Помещение недостаточно проветривается», – рассказал местный прокурор Пьерпаоло Бруни, отметив, что расследование трагедии все еще ведется, но вряд ли в ней кто-то виноват.

При брожении вина выделяется углекислый газ – он не имеет цвета и запаха, токсичен для человека и остается близко к земле.

Однако при более высоких концентрациях углекислый газ поднимается к потолку. Когда его концентрация в воздухе достигает 10 процентов, человек может потерять сознание в течение минуты после вдыхания. Смерть наступает очень быстро.

Калабрия, Елена Васильева

Калабрия. Другие новости 05.10.21

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