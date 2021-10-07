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Италия

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Публикации за 07.10.21

Внучка Муссолини победила на выборах в городской совет Рима

Внучка Муссолини победила на выборах в городской совет Рима

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини одержала победу на выборах в городской совет Рима. Об этом сообщает Euronews.

47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии». За нее проголосовали 8,2 тысячи избирателей. Во время выборов, прошедших в 2016 году, она набрала лишь 657 голосов.

В этот раз Ракеле Муссолини стала самым успешным кандидатом в Риме. При этом она отрицает, что ее популярность объясняется родством с дуче. «Личность важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была», – сказала политик итальянской газете La Repubblica.

В конце прошлого года еще одна внучка фашистского лидера объявила об уходе из политики. 49-летняя Алессандра Муссолини была правым политиком, членом партии бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!». Она также являлась депутатом национального и Европейского парламентов.

Рим, Зоя Осколкова

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