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Италия

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Публикации за 11.10.21

Крала деньги с карт и отмывала их через криптовалюту – в Италии арестована 40-летняя россиянка

Крала деньги с карт и отмывала их через криптовалюту – в Италии арестована 40-летняя россиянка

40-летняя россиянка, компьютерный эксперт, была арестована в понедельник в Генуе. У полиции есть основания полагать, что она входит в международную группу, обвиняемую в клонировании банковских карт и переводе украденных денег в криптовалюту. «В повседневной жизни она была тихой матерью, но на самом деле за кажущейся нормальностью скрывалась сущность хакера: она была компьютерным инженером со страстью к преступлениям и криптовалютам», – говорится в заявлении полиции, которое приводит газета «Фигаро».

По версии полиции, женщина создавала фальшивые документы и крала деньги у жертв, используя клонированные банковские карты, а затем использовала эти деньги для покупки смартфонов следующего поколения или современного компьютерного оборудования. Все это впоследствии отправлялось в Россию другим членам преступной группы или перепродавалось через площадки электронной коммерции, говорится в заявлении. Полиция утверждает, что деньги, заработанные таким образом, затем отмывались через покупку криптовалюты. Полиция изъяла в доме женщины сотни кредитных карт и компьютерное оборудование. Личность россиянки при этом не разглашается.

Генуя, Елена Васильева

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