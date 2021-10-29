В Италии осужденный на отбывание срока дома мужчина не смог жить с семьей и попросился в тюрьму

Публикации за 29.10.21

В Италии заключенный под домашний арест мужчина попросил перевести его в тюрьму. Он не смог находиться в одном помещении с собственной семьей 24 часа в сутки.

Неназванный 30-летний албанец с женой и семьей жил в деревне Гудиония Монтеселио недалеко от Рима. По данным агентства AFP, недавно он был осужден за преступления, связанные с наркотиками, но из-за характера преступлений реальное содержание под стражей в пенитенциарном учреждении заменили на несколько лет лишения свободы под домашним арестом.

Однако в воскресенье полиция встретила мужчину в полицейском участке, где он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что его семейная жизнь хуже, чем тюрьма.

«Подавленный ситуацией, он решил сбежать из дома. Но потом внезапно решил явиться к карабинерам и попросить их о том, чтоб он провел остаток положенного срока в тюрьме», – говорится в заявлении полиции.

Капитан Франческо Джакомо Ферранте сообщил агентству, что этот человек отбыл наказание всего в несколько месяцев и что ему еще предстоит впереди несколько лет. Он не предоставил дополнительной информации о приговоре.

«Он жил дома с женой и семьей. Это уже не очень хорошо», – объяснил Ферранте. – Он просто сказал: «Слушай, моя жизнь превратилась в ад. Я больше не могу, я хочу сесть в тюрьму».

Строгие условия домашнего ареста

Лицо, находящееся под домашним арестом, де-факто считается задержанным, и полиция или другие правоохранительные органы могут в любое время проверить выполнение условий.

Место исполнения приговора определяет судья, который также разрешает осужденному выходить на работу или в больницу в исключительных случаях. Судья может запретить любые контакты с лицами, не живущими с осужденным под одной крышей.

В случае отчаявшегося албанца полиции ничего не оставалось, как выполнить его пожелание. В случае нарушения условий домашнего ареста, человек автоматически переводится в тюрьму.

Рим, Елена Васильева

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