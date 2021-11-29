В Италии самолет врезался в стаю птиц и сел с горящим двигателем

Публикации за 29.11.21

В Италии пилотам пришлось сажать самолет с горящим двигателем в условиях отсутствия видимости. Борт столкнулся со стаей цапель. Об этом сообщает LADBible.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair. Самолет выполнял рейс из Лондона в Болонью. Полет проходил в штатном режиме, уже при посадке борт врезался в стаю птиц.

Лобовое стекло самолета было буквально залеплено останками пернатых. Некоторых птиц засосало в двигатель, который затем загорелся. Также повреждения получили закрылки и фюзеляж самолета.

В результате лайнер благополучно приземлился. Никто на борту не пострадал.

Рим, Зоя Осколкова

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