В Италии самолет врезался в стаю птиц и сел с горящим двигателем

В Италии пилотам пришлось сажать самолет с горящим двигателем в условиях отсутствия видимости. Борт столкнулся со стаей цапель. Об этом сообщает LADBible.
Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair. Самолет выполнял рейс из Лондона в Болонью. Полет проходил в штатном режиме, уже при посадке борт врезался в стаю птиц.
Лобовое стекло самолета было буквально залеплено останками пернатых. Некоторых птиц засосало в двигатель, который затем загорелся. Также повреждения получили закрылки и фюзеляж самолета.
В результате лайнер благополучно приземлился. Никто на борту не пострадал.
Рим, Зоя Осколкова
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