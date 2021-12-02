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Италия

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Публикации за 02.12.21

В Италии арестовали врача, лечившего пациенток сексом

В Италии арестовали врача, лечившего пациенток сексом

В Италии арестовали гинеколога Джованни Миньелло. Пациентки 60-летнего врача обвинили его в изнасиловании. По их словам, медик говорил, что секс с ним избавит их от вируса папилломы человека и предотвратит развитие рака.

С обвинениями в отношении Миньелло первой выступила 33-летняя Анна Мария. По ее утверждениям, доктор после осмотра потрогал ее за грудь, а затем предложил в качестве лечения заняться с ним сексом.

Женщина проконсультировалась с юристом, а также записала разговор с врачом и обратилась в СМИ. Миньелло был разоблачен, когда к нему под видом пациентки подослали актрису.

На прошлой неделе доктор уволился из клиники. Тем временем, еще 15 женщин заявили, что он предлагал им «чудесное излечение половым путем». Пока в деле Миньелло только два инцидента. Если его признают виновным, ему грозит от 10 лет лишения свободы.

При этом сам врач утверждает, что все его пациентки добровольно вступали с ним в интимную связь. Миньелло уверен, что за свою 40-летнюю карьеру помог вылечиться сотням девушек. По его словам, у тех, с кем он занимался сексом, не было обнаружено онкологических заболеваний. Гинеколог считает это доказательством эффективности его метода.

Рим, Зоя Осколкова

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