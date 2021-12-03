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Италия

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Публикации за 03.12.21

50-летний антиваксер пришел на прививку с силиконовым протезом руки

50-летний антиваксер пришел на прививку с силиконовым протезом руки

Пятидесятилетний итальянец из Пьемонта, который очень хотел получить «сертификат здоровья», безуспешно пытался в четверг пройти вакцинацию с помощью силиконового протеза руки. «Этот случай граничил бы с нелепостью, если бы мы не говорили о том, сколько вреда приносит пандемия всему нашему сообществу с точки зрения человеческих жизней и социальных и экономических издержек», – сообщил глава региона Пьемонт Альберто Сирио на своей странице в Facebook.

По словам Сирио, антиваксер явился в четверг вечером в центр вакцинации в Бьелле. Протез был сделан очень хорошо, но цвет и ощущения на ощупь сразу же вызвали подозрения у медсестры, ответственной за введение вакцины. Она попросила мужчину снять рубашку, тем самым обнаружив его уловку. Пойманный с поличным антиваксер попросил медсестру действовать так, как будто она ничего не видела – но так поступать она отказалась, рассказал глава Пьемонта. По его словам, теперь антиваксер ответит за свои действия в суде.

Как и все ее европейские соседи, Италия в настоящее время сталкивается с четвертой волной пандемии – в четверг в стране было зарегистрировано почти 17000 новых случаев инфицирования. На данный момент почти 85% людей старше 12 лет полностью вакцинированы. С понедельника в Италии будет действовать «супер-сертификат здоровья»: он будет выдаваться только людям, вакцинированным и излеченным от Covid-19, и позволит пойти в кино, театр или ресторан. Что касается ПЦР-теста, то с помощью него можно будет теперь только получить доступ к своему рабочему месту.

Пьемонт, Елена Васильева

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