Индекс экономических настроений в ЕС падает

Публикации за 30.03.22

Индекс экономических настроений (Esi) в еврозоне снижается. Показатели упали в марте 5,4 пункта до 108,5 и конкретно в ЕС на 5,3 пункта до 107,5. Как сообщают европейские СМИ, в основном индексы рухнули из-за обвала доверия потребителей (-9,4). Домохозяйства Европы полагают, что их будущее финансовое положение ухудшится до исторического минимума. Еврокомиссия негативные тренды в экономики и настрениях общества подтверждает. Среди крупнейших европейских экономик индекс экономических настроений резко снизился во Франции (-7,1), Испании (-6,5) и Германии (-4,3). Менее заметно падении Esi в Польше (-3) и Италии (-2,6). В Нидерландах на общем фоне даже обнаружено небольшое восстановление – на 0,5 процента.

Рим, Елена Васильева

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